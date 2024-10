ESCUTE ÁUDIO

Funcionário de hotel ligou para polícia momentos antes de Liam Payne ser encontrado morto

Há indícios de que o ex-integrante do 1D pulou da janela

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 15:09

Liam Payne Crédito: Reprodução

Momentos antes do cantor britânico Liam Payne ser encontrado morto, na noite desta quinta-feira (16), um funcionário do hotel Casa Sur, onde estava hospedado, telefonou para autoridades policiais solicitando ajuda, pois havia um hóspede 'descontrolado'. O áudio foi divulgado pela imprensa local.

No áudio, o funcionário explica que o hospede apresentava indícios de consumo de drogas e estava quebrando móveis do quarto. "Olha, estou ligando para você do hotel Casa Sur Palermo. Temos um hóspede que está drogado e está destruindo o quarto inteiro. Precisamos que alguém venha agora", pediu o trabalhador.

Áudio de funcionária ligando para emergência antes da morte de Liam Payne é divulgado por imprensa gringa:



O artista foi encontrado morto no pátio do hotel, localizado na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Segundo o jornal local La Nación, o astro pop morreu após cair do terceiro andar do hotel, localizado no bairro de Palermo. Liam Payne chegou a receber os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Same), mas morreu no local, em decorrência da intensidade das lesões.

O cantor caiu do terceiro andar, uma altura de cerca de 14 metros. O diretor de comunicações e porta-voz do Ministério da Segurança de Buenos Aires confirmou que o cantor Liam Payne pulou da sacada do quarto do hotel A informação foi divulgada pela Associated Press.