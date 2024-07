DISPUTA

Ex-mulher de Tim Maia diz que único herdeiro não é filho legítimo do cantor

Carmelo trava disputas judiciais com Leo Maia, criado por Tim e que luta por um reconhecimento de paternidade afetiva

A disputa pela herança do cantor Tim Maia, que morreu em 1998 aos 55 anos, pode ganhar um novo capítulo. Neste domingo, Geisa Gomes da Silva, ex-mulher do artista, disse que Carmelo Maia, o único herdeiro de Tim, não é filho legítimo do cantor.