DÍVIDA DE PENSÃO

Ex-Pânico Carlinhos 'Mendigo' é enviado para centro de detenção em Guarulhos

O comediante foi detido pela Polícia Civil na terça, 18, por uma dívida de R$ 247 mil em pensão alimentícia com o filho Arthur, fruto de uma relação com a bailarina Aline Hauck.

Carlinhos ficou famoso por integrar a equipe de humor do programa Pânico na TV, na Rede TV!, onde trabalhou de 2003 e 2007. Lá, se destacou com imitações de famosos como Milton Neves, Lula, Sérgio Mallandro e Silvio Santos.

Carlinhos namorou Sabrina Sato entre 2004 e 2005. Em 2007, migrou para a Record para trabalhar com Tom Cavalcante e, em 2009, integrou o primeiro elenco do reality show A Fazenda, quando ficou em terceiro lugar. Carlos voltou ao elenco do Pânico em 2015, dessa vez na Band, e ficou até o término do programa em 2017.