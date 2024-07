GRATUITO

Exposição apresenta influência nordestina na obra de Portinari

Mostra Portinari: Entre Traços e Palavras chega à Caixa Cultural no dia 13 de agosto

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 21:48

Obra de Cândido Portinari Crédito: divulgação

A CAIXA Cultural Salvador apresenta, a partir do dia 13 de agosto, a exposição Portinari: Entre Traços e Palavras, que reúne 28 gravuras originais de Candido Portinari, um dos maiores artistas plásticos do país. As obras escolhidas para a mostra, que seguirá em cartaz até 20 de outubro, revelam a conexão entre a literatura brasileira e as influências nordestinas no trabalho do pintor.

Na exposição, o público poderá apreciar retratos íntimos do pai do artista, cartões de Natal e ilustrações marcantes para obras literárias de Machado de Assis e José Lins do Rego, entre outros. Além das obras de arte, a exposição explora as relações pessoais de Portinari com importantes figuras literárias do Nordeste, como Rachel de Queiroz, Jorge Amado e Graciliano Ramos, através de registros e documentos que revelam a profundidade desse contato.

De acordo com o coordenador geral do Departamento de Arte, Educação, Inclusão e Pertencimento do Projeto Portinari, Guilherme de Almeida, curador da exposição, a inspiração para a mostra vem da influência mútua entre Portinari e destacados escritores nordestinos.

“A exposição visa não apenas celebrar as contribuições de Portinari para a arte brasileira, mas também proporcionar ao público uma nova perspectiva sobre como suas obras visuais complementam e dialogam com os textos literários. Este evento busca aprofundar o entendimento sobre as interações entre diferentes formas de arte e sua influência mútua”, explica.