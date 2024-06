Exposição em Salvador convida para reflexão sobre Arquitetura e Feminismo

As relações entre o feminismo e a arquitetura são o tema de uma mesa redonda e da exposição que o Instituto Cervantes Salvador traz para a Bahia a partir desta sexta-feira (14). A exposição "Arquitetura e feminismo: sem começo nem fim" será aberta a partir das 18h, na sede do instituto, com uma mesa redonda repleta de arquitetas renomadas e pesquisadoras sobre o tema.

O evento, que conta com o apoio da Embaixada da Espanha no Brasil, da Prefeitura de Salvador e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da Bahia, acontece no auditório do Instituto Cervantes Salvador, na Ladeira da Barra. Participam a arquiteta Celeste Leão e as arquitetas e urbanistas Maiana Ferraro, Bárbara Oliveira, Betth Garcia, Emyle Santos, Marina Brandão, Jussara Prado e Naia Alban. O objetivo da mesa redonda é promover a troca de experiências entre a Espanha e o Brasil, sobre as iniciativas, trabalhos e estudos que estão sendo realizados no campo da arquitetura e do feminismo.