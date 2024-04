RELIGIÃO

Exposição gratuita em homenagem a São Jorge reúne obras de dez artistas visuais no Santo Antônio Além do Carmo

As peças podem ser visitadas no Centro de Estudos dos Povos Afro-Indígenas-Americanos

Publicado em 23 de abril de 2024 às 09:31

São Jorge Crédito: Nathália Castro / TV Globo

Uma exposição gratuita em homenagem a São Jorge abre as portas nesta terça-feira (23), a partir das 17h. Promovida pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), a atividade reúne obras de dez artistas visuais com o objetivo de despertar a reflexão sobre a imagem do ‘santo guerreiro’.

As peças podem ser visitadas no Centro de Estudos dos Povos Afro-Indígenas-Americanos (Cepaia), na Rua do Passo, 4, bairro Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

A exposição fica até o dia 30 de maio, de segunda à sexta-feira, das 9 às 17h. Os visitantes vão poder conferir obras de Denissena Fóssil, Daniel Luz, Digão, Edy Ribeiro, Jefferson Carvalho, Naum Bandeira, Neto Maia, SMK, Medusa Gonzaga e Kazú Tatuador.

“Cada artista produziu a partir da sua estética trazendo símbolos, iconografias, identidade étnica-racial, cores e formas com técnicas distintas sobre esculturas de gesso de São Jorge sobre o cavalo, representando a luta do guerreiro contra o dragão, que na contemporaneidade significa vencer o mal”, explica Denissena Fóssil, curador da exposição.