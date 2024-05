RAINHA DO POP

Bar em Salvador vai transmitir show histórico de Madonna

O Bar ARAPUCA, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, vai transmitir ao vivo o show histórico da cantora Madonna, que será realizado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O concerto acontece neste sábado (4), às 21h30. A entrada é gratuita.

“A ideia é proporcionar aos soteropolitanos uma experiência com som de qualidade e música dançante. Tem muita gente que gostaria de ter ido ao Rio para assistir ao show e não foi. Então, abrimos a nossa pista para os fãs de Madonna, com uma oferta especial de bebidas, para que eles se sintam o mais perto possível da Material Girl ”, analisa Guilherme Baruque, um dos sócios do espaço.

A transmissão do show, que vem sendo considerado histórico, será feita no primeiro andar do ARAPUCA com a oferta de roska dobrada durante o espetáculo. Ao final do show, a pista continua com o After The Celebration Tour e uma seleção de músicas dançantes da Rainha do Pop.