ARTES VISUAIS

Exposição 'Luzes Negras' resgata história de pessoas pretas que se destacaram em várias áreas

E é para fazer jus à importância dessas personalidades que a exposição Luzes Negras está em Salvador, no Museu Afro-Brasileiro, aberta a visitação de segunda a sexta-feira. Na mostra, estão textos e fotos sobre 20 pessoas negras que foram essenciais em diversas áreas do conhecimento.

Mas uma atração extra da exposição é que ela acontece num ambiente completamente escuro e as imagens só podem ser vistas sob efeito de luz negra. Em tempo: as pessoas a quem o primeiro parágrafo deste texto se refere são, respectivamente, Nilo Peçanha, Juliano Moreira e Jane Cooke, todos retratados na mostra.

O evento, que chega a Salvador através de uma parceria entre a GOMA/EmpregueAfro e o Museu Afro-Brasileiro, é inspirado no livro também chamado Luzes Negras. A publicação traz a mesma particularidade: textos e fotos não são acessíveis a olho nu e só podem ser vistos com auxílio de uma luz negra.

Patricia Santos, CEO e fundadora do GOMA/EmpregueAfro, ressalta a importância do projeto: “Ele tem um valor imenso de resgate da nossa ancestralidade. O Luzes Negras reverencia e honra as contribuições de pessoas negras ao longo da história, que foram ofuscadas ao longo do tempo. O objetivo é, literalmente, jogar luz nesses talentos para que seus legados se mantenham vivos e sejam apresentados, principalmente, para as novas gerações”.