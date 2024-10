CONSTRANGIMENTO

Fã cospe em Xuxa após evento em São Paulo: ‘Esperando o show da vagab*nda’

Vídeo viralizou nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 14 de outubro de 2024 às 14:16

Xuxa recebe cuspe de fã Crédito: Redes sociais

A apresentação de Xuxa no intervalo do Futebol da Esperança, realizado na Arena Corinthians, em São Paulo, que aconteceu no último domingo (13), terminou em briga entre a cantora e uma fã.

Isso porque, ao sair do estádio, Xuxa foi abordada por vários fãs do lado de fora. Entre elas, Jessica Abreu, que se fantasiou como Xuxa na época das Paquitas e teve a discussão com a artista.

Segundo Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a fã teria se exaltado ao pedir uma foto para Xuxa. Conforme vídeos gravados por pessoas que estavam no local, a cantora atendeu aos pedidos de fotos, mas Jéssica passou a puxar o braço da artista, que se irritou com a situação.

QUE HORROR! Uma pessoa que se dizia “fã” cuspiu no rosto da Xuxa enquanto ela tirava fotos com fãs na saída do estádio do Corthians onde tinha acabado de fazer um show beneficente para Criança Esperança. pic.twitter.com/u2njh4WHw4 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) October 14, 2024

Xuxa, então, decidiu não atender mais as pessoas do grupo, fechou o vidro do carro e saiu do local. Antes disso, ela recebeu a cusparada da fã, causando desconforto em todos que estavam por lá.