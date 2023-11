Fã de Taylor Swift tem celular roubado, mas ladrão devolve fotos do show

Um dia após ir no show de Taylor Swift, a fã Lorena Severino foi furtada em São Paulo. Segundo contou em seu Twitter (X), ela estava perto da Avenida Paulista quando um ladrão, de bicicleta, levou seu celular. Mas se ela ficaria sem o aparelho, pelo menos não ficou sem as fotos do show.



Lorena revelou que o ladrão acessou seu WhatsApp e, portanto, ela conseguiu contato com ele. Após tentar pedir que devolvesse o aparelho, a fã de Swift escreveu: "De todo modo, manda as fotos por favor. As fotos dela no palco". Para sua surpresa, o ladrão respondeu com as mais de 100 fotos que ela registrou do show.