CELEBRAÇÃO!

Fabi Justus se emociona com produção de Rafa Justus e lamenta ausência durante preparativos da festa

A influenciadora, de 37 anos, está em uma nova fase do tratamento do câncer, mas afirmou que está ansiosa para festa da irmã mais nova, que acontece nesta sexta-feira (30).

“Rafa acabou de me ligar, e eu estou participando o máximo que dá de longe. Eu queria estar presente em todos esses momentos, nas provas de roupa, degustação de comida e doces. Enfim, queria ter participado de tudo de perto, mas não pude. Então, para eu estar presente de alguma forma, ela sempre me liga e divide esses momentos comigo. Ela me ligou agora, pronta, com o cabelo e a roupa que usará amanhã. Gente, vocês não têm ideia de como ela está linda. Fiquei emocionada, sério, Rafa. Minha irmãzinha cresceu e está maravilhosa. Estou sofrendo aqui, mas muito feliz. Ela sempre encontra uma forma de me incluir, e eu amei”, desabafou Fabi nos stories do Instagram.