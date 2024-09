FAMOSOS

Fabiana Justus mostra evolução do cabelo e comemora: “Meu moicano está muito perfeito”

“Meu moicano está muito perfeito hoje (…) Estou achando que vai vir uns cachinhos. Ele não está liso, está com uma texturinha e as laterais estão arrepiadas. Não sei se é frizz ou ameaça de cachinhos. Se for cachos, vou achar maravilhoso, porque eu acho lindo“, disse.

Diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda no início deste ano, Fabiana foi submetida a um transplante de medula óssea há cerca de seis meses. Com o avanço do tratamento, ela também aproveitou a ocasião para comemorar a redução da quantidade de medicamentos utilizados.