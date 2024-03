TRETA

Fábio Assunção e Daniel Alvim se envolvem em briga no meio da rua

Os atores Fábio Assunção e Daniel Alvim brigaram no meio da rua no sábado (16), em São Paulo. Segundo o portal Leo Dias, Daniel partiu para cima de Fábio, que tentou revidar.

Após socos e xingamentos, Fábio atacou verbalmente: “Frustrado do caralho, miserável, enfia teu irmão no cu, babaca! Vem me dar porrada, vem!”.