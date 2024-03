DE VOLTA

Conheça o novo restaurante da mãe de Carlinhos Brown, no Candeal

Dona Madá, a simpática mãe de Carlinhos Brown, está de volta à cozinha profissional, com a abertura recente do Restaurante D'Madda Gastronomia, no nº 191 da Alameda Bons Ares, no Candeal, em Salvador.