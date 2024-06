MAIS VOCÊ

Fábio Porchat dá entrevista de sunga e fala sobre encontro com papa Francisco

Ao fim do relato, Ana Maria Braga pediu que Fábio ficasse mais um pouco no ar. "Não vou deixar você sair correndo pra piscina", brincou. Sem perder tempo, o humorista contou que já estava "até de sunga", provando para as câmeras que não mentiu. "Eita!", disse Ana Maria, rindo com a cena inusitada. Veja o momento aqui.

O encontro do papa Francisco com humoristas de todo o mundo aconteceu na sexta, 14, com a presença de brasileiros como o próprio Porchat e Cacau Protássio. "Estabelecer um vínculo entre a Igreja Católica e os artistas cômicos: com este intuito, o papa Francisco se reunirá com os protagonistas da arte do humor de várias partes do mundo (...) O Pontífice já revelou que reza diariamente com as palavras de São Tomás Moro: ‘Dai-me, Senhor, o senso de humor;", diz o texto de divulgação do evento, escrito em português.