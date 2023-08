Fábio Porchat mostra nova namorada nas redes sociais

O humorista Fabio Porchat publicou pela primeira vez uma foto ao lado da namorada, Priscila Castello Branco, neste domingo (20). No Instagram, o casal compartilhou momentos que viveram juntos na noite anterior.



Os rumores de affair entre os dois surgiram antes do término do casamento do apresentador com a produtora Nataly Mega, no início deste ano.



O casal chegou a viajar junto para a Antártica em janeiro, após Porchat romper o casamento de oito anos com Nataly. Um dos motivos do término com a ex, segundo ele, foi o fato de não querer ser pai.