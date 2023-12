Fondue, banheira e cachoeira: Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtem lua de mel

Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão curtindo bastante a lua de mel em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O casal oficializou a união no último domingo (17), um ano após o noivado.



Os dois estão hospedados em um chalé de luxo que conta com banheira de hidromassagem e foi todo decorado com pétalas de rosas para receber os pombinhos. O espaço tem diárias que variam de R$ 995 até R$ 2890.



Na viagem, os dois estão curtindo cada momento. Já foram compartilhados vários momentos, como um jantar especial com fondue, declaração de amor na banheira e um passeio na cachoeira. Confira os cliques: