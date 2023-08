Fantástico terá série sobre música preta brasileira

Maju Coutinho e Poliana Abritta, apresentadoras do Fantástico. Crédito: Estevam Avellar/Globo

O Fantástico está completando 50 anos no ar e vai estrear novos quadros para festejar a data. E em um deles a Bahia terá grande destaque: é o Música Preta Brasileira, que será apresentado por Maju Coutinho e tem um episódio todo gravado na terra da axé music. A jornalista esteve em Salvador e conversou com alguns artistas sobre o passado, o presente e o futuro da música preta da Bahia.



"Escutei boas histórias sobre a rota das origens de nossa música. Conversei com Gilberto Gil, Russo Passapusso, Luedji Luna, Carlinhos Brown... Eles conversaram comigo e com Rael, numa roda de conversas e de sons e sonoridades". Rael é um rapper de São Paulo que vai acompanhar a jornalista durante a série. Um outro episódio de Música Preta Brasileira foi gravado no Rio de Janeiro, sobre samba, funk e rap. O quadro estreia neste segundo semestre, mas ainda não há data definida.

Maju, que se diz fã da música baiana, prefere não se comprometer quando lhe perguntam qual o músico favorito dela no estado:" Não, não vou falar isso! São tantos... Bahia é o berço da música! É Gil, Luedji, Margareth Menezes, tanta gente boa... é muita gente, não dá pra escolher assim. ! Bahia é vida, influência, cultura... é paixão", afirma a apresentadora do Fantástico.

A jornalista esteve na Bahia também para uma reportagem especial com o escritor Itamar Vieira Júnior, autor do romance Torto Arado, um dos maiores sucessos editoriais da história recente literatura nacional.

por Maju Coutinho "Gravei com Itamar Vieira Júnior no cenário do novo romance dele, Salvar o Fogo. Fui muito bem recebida: deu uma quentura no coração e na alma visitar o Recôncavo, ouvir Itamar, ouvir as nossas histórias, nossa relação com a terra, com o chão, com a Bahia..."

Na edição deste domingo (6), a jornalista Sônia Bridi, que está no Fantástico há 13 anos, retorna com a série Jornada da Vida. E na estreia da nova temporada, pela primeira vez ela fará uma reportagem no Brasil para o quadro. O tema será o renascimento do Pantanal: "Nesse quadro, mostramos lugares que têm a ver com a biodiversidade e a evolução. O Pantanal é um ambiente que passou por um período muito difícil. Foram quatro anos de seca e 25% do bioma queimados nos últimos anos", disse a jornalista, em tom indignado.

Sonia Bridi é autora de reportagem especial sobre o Pantanal neste domingo (6). Crédito: Estevam Avellar/divulgação

Em seguida, revelou certo otimismo: "Vimos a vida voltando com o pulso das águas. Ao mesmo tempo, identificamos todas as ameaças que tentam interromper essa jornada da biodiversidade no Pantanal. É a primeira vez que o Jornada da Vida tem um episódio 100% nacional. É uma reportagem sobre o esforço pela vida e a esperança”, explicou Sonia Bridi.

A História do Fantástico

Outra estreia da próxima edição é de uma série documental que vai relembrar a história do Fantástico, com destaque para as coberturas inesquecíveis que o programa realizou. Em cada episódio, uma década será relembrada.

O diretor do programa, Bruno Bernardes, falou sobre como a atração dominical evoluiu em seus 50 anos: “O programa tem que acompanhar o tempo. O Fantástico, quando surgiu em 1973 tinha o privilégio de apresentar muita coisa nova para as pessoas. E, claro, com a internet, aprendemos a lidar com essa realidade, apostando no exclusivo, no diferente”, afirmou o diretor.

Um rosto novo no Fantástico a partir deste semestre será o de Sabrina Sato, que foi à Itália para falar de curiosidades e histórias desconhecidas sobre o país europeu. Sem revelar detalhes, Sabrina mandou uma gravação por vídeo dizendo que foi convidada pelo programa para conferir pessoalmente os lugares que estão bombando na internet. Em breve, ela vai visitar outros locais.

As mulheres têm tido cada vez mais destaque no conteúdo do Fantástico, que frequentemente lança quadros voltados ao público feminino. Agora, uma novidade será comandada por Renata Ceribelli, que vai apresentar o Prazer, Renata, sobre o bem-estar sexual feminino. A jornalista, que já foi apresentadora do Fantástico, apresenta um podcast homônimo, que está chegando à centésima edição e, na TV, vai seguir basicamente a mesma fórmula.

“Nosso podcast tem dois formatos: uma entrevista com um especialista e um debate entre três gerações. É exatamente esse geracional que a gente traz para o novo quadro, que no fundo, é um recorte de todos esses assuntos. Não se trata de um podcast filmado: é um quadro sobre bem-estar sexual feminino”. Num dos episódios, uma mãe e uma filha falam sobre a experiência de serem sócias num sex shop.