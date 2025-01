TELEVISÃO

Fãs criticam SBT pelo uso de inteligência artificial na remasterização de "Chaves"

Edições geraram insatisfação nas redes sociais; público reclama de anomalias visuais

Os fãs do clássico seriado Chaves, exibido atualmente pelo SBT, manifestaram novamente seu descontentamento com o uso de inteligência artificial na remasterização dos episódios. Em uma postagem recente no perfil Fórum Chaves, um dos maiores dedicados ao programa no Brasil, imagens de um episódio específico foram compartilhadas, evidenciando o que foi classificado como "anomalias" causadas pela ferramenta.