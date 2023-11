Fãs de Taylor Swift fazem campanha para ajudar família de jovem morta durante show no Rio

Os fãs da Taylor Swift estão fazendo uma campanha nas redes sociais para ajudar a família de Ana Clara Benevides, jovem morta no show da cantora no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, dia 17. A iniciativa foi tomada após a família da vítima informar que não está tendo o suporte que gostaria, nem mesmo para o translado do corpo.



Comovidos com a situação, o Update Swift Brasil, um dos maiores fãs-clubes da cantora no País, com quase 200 mil seguidores, publicou uma campanha no X, antigo Twitter. "É com pesar que informamos que a família de Ana teve que recorrer a um empréstimo para possibilitar seu retorno para casa. Infelizmente, a T4F segue decepcionando e não ofereceu suporte nessa questão", diz um trecho da publicação.