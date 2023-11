Turista que estava no Rio para show de Taylor Swift é morto a facadas em assalto

Um turista natural do Mato Grosso do Sul foi morto a facadas em um roubo na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (19). Gabriel Mongetnot Santana Milhomem Santos, 25 anos, morava em Minas Gerais e havia viajado para o Rio para assistir o show da cantora Taylor Swift, hoje, no Engenhão - o estádio fica longe do local do crime.



Segundo a TV Globo, o crime foi cometido por homens que já têm ficha criminal e que foram presos em flagrante na sexta (17), mas acabaram soltos em audiência de custódia no sábado (18).