Fê Paes Leme comemora ‘mêsversário’ da filha com festa inspirada no Olodum: “Muito axé”

Atriz construiu mansão em Salvador

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 13:23

Fê Paes Leme comemora 'mêsversário' da filha com festa inspirada no Olodum

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme explodiu o fofurômetro ao compartilhar registros da festa de 5 meses da filha Pilar, fruto do seu relacionamento com Victor Sampaio. Nos cliques, a pequena aparece esbanjando simpatia, vestida com uma roupa inspirada no Olodum. O look fofo, que também incluiu a tradicional pulseirinha, foi comprado no Mercado Modelo, em Salvador. A decoração e o bolo da celebração também foram inspirados no grupo afro.

“Muito axé pra minha pequena nesses 5 meses de vida. O tema hoje foi OLODUM, porque Pilar já tá sentindo dentro dela todo amor pela Bahia, por Salvador e todo carinho que recebeu em sua estadia por lá. Viva”, escreveu Fernanda.

O pai coruja também não deixou o momento especial passar em branco e compartilhou registros do evento: “Minha Neneza voltou apaixonada de Salvador pedindo pro próximo tema de mesversário ser do OLODUM! Como bons pais que somos, tivemos que atender.”

Fã declarada da Bahia, Fê Paes Leme está a pleno vapor com a reforma do imóvel que adquiriu no bairro histórico do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Durante sua última visita ao destino para acompanhar as obras, em agosto, a apresentadora proporcionou um momento pra lá de especial para a filha Pilar. Na ocasião, ela levou a pequena para ver o mar pela primeira vez na Praia do Porto da Barra.