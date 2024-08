LITERATURA

Feira Literária do Passé terá homenagem a Bule-Bule

Evento movimenta São Sebastião do Passé entre segunda (26) e quarta-feira (28)

Da Redação

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 17:15

Bule-bule Crédito: divulgação

Sessão de autógrafos, lançamentos, contação de histórias e oficinas de escrita. Esses são algumas das atividades que integram a programação da segunda edição da Feira Literária de São Sebastião do Passé (Flipassé). O evento homenageia este ano Bule-Bule, um dos mestres da cultura popular nordestina. “Vamos ocupar a cidade com alegria, poesia e livros”, anuncia a curadora Márcia Mendes que reservou espaço na grade de eventos para apresentações espontâneas. Moradores foram estimulados a mostrar seus talentos nas áreas de dança, cantoria, poesia e até slams, batalhas de rimas.

A programação inclui interações, música, atrações infantis, painéis literários, encontros com autores, entre os quais, o próprio Bule-Bule. O homenageado aguarda o público na Casa do Livro, na Praça 12 de Outubro, às 10h30 do dia 27.

"Cada tessitura da FLIPASSÉ valoriza as linhas bordadas no contexto escolar, por isso que o objetivo de nossa feira literária é abrir portas para que crianças, jovens, adultos e idosos leiam o mundo sempre, considerando as diferentes linguagens!", conclui Mendes.

Confira a grade completa de programação do evento

26/08

Abertura oficial do evento, dando espaço para os autores, leitores e público interagirem e familiarizarem-se com o espaço ao lado do Mestre Bule-Bule.

27/08 - Atividades Literárias

O evento terá início com uma Caminhada Literária da BANJAC, em seguida, a Lira de Maracangalha comandada pela Maestrina Sônia Oliver

Biblioteca Móvel de Extensão (BIBEX) - uma biblioteca pública integrada ao Sistema de Bibliotecas Públicas da Fundação Pedro Calmon – Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, junto com o projeto Leia e Leve

10h

Estações (stands relacionados aos segmentos de ensino), A Escola na FLIPASSÉ! Lançamentos, sessão de autógrafos, bate-papo com autora Patrícia Silva (Educação Infantil), Palmira Heine (Anos Iniciais), Celina Bezerra (Pestalozzi) e Carlos Leal (Anos Finais), contação de história, leitura mediada, apresentações literárias dos estudantes e oficina com a Ilustradora sebastianense Camila Oliveira.

E no Coletivo de Escritores, sebastianenses tem o lançamento, logo de manhã, do livro Léo, o camaleão, de Emile Lima.

PAINEL LITERÁRIO

10h15min – Flipassé, tecendo redes, amoras e leitores/as.

Profa. Dra. em Letras (UESB) Ester Figueiredo – Curadora da FLIGÊ

Produtora Cultural Cris Santana, Idealizadora da Festa Literária Arte Identidade 4ª edição.

Mediação Profa Mestra em Ensino (UESB) Márcia Mendes – atua na Curadoria Colaborativa da FLIPASSÉ 2a edição.

Local: Casa da Cultura

14h:

Estações (Stands relacionados aos segmentos e modalidades de ensino) A Escola na FLIPASSÉ – Pça General Raimundo Barbosa.

Lançamentos, sessão de autógrafos, bate-papo com autor(a) Patrícia Silva (Educação Infantil) e Maurício Akin (Anos Iniciais), Katiana Rigout (Anos Finais), a Ilustradora Camila Oliveira (Pestalozzi) e Emile Lima (EJAI) e tem contação de história, leitura mediada, apresentações literárias dos estudantes.

Biblioteca Móvel de Extensão (BIBEX) - uma biblioteca pública integrada ao Sistema de Bibliotecas Públicas da Fundação Pedro Calmon – Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, junto com o projeto Leia e Leve

16h00 A criançada vai cantar e brincar, no Palco Principal, com o Arte Educador – Raí Santana.

19h30 Bate-papo com autores e lançamentos de livros

Bate-papo com Simone Caetano sobre o livro A voz de Armandinho Macêdo na Raiz Livraria.

Bate-papo com Tácio sobre o livro, Poemas Rizomáticos, Tertúlias Editora.

Lançamentos de livros no Coletivo de Escritores Sebastianenses com gente de nossa terra:

Liandra Veiga e o romance Beijos de Nata

28/08: Local: Casa do Livro, Praça Doze de outubro

9h00 - Coletivos Literários, Editoras e Livrarias.

Biblioteca Móvel de Extensão (BIBEX) - uma biblioteca pública integrada ao Sistema de Bibliotecas Públicas da Fundação Pedro Calmon – Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, junto com o projeto Leia e Leve

10h - ESTAÇÃO JUVENTUDES PAINEL LITERÁRIO

Conversa com o Mestre em História da África e autor de literatura negra para infâncias e gente de todas as idades Marcos Cajé sobre Literatura afroafetiva

Mediação Profº Luziene Miranda Gomes Correia

11h00- A hora e a vez da palavra potente que vem da quebrada com o poeta Evanilson Alves

Mediação Profª Raimara dos Reis Souza

Local: Casa da Cultura

10h - PAINEL OUTROS DIÁLOGOS

CONVERSA BOA com a jornalista e autora do livro A luz da maternidade, Fernanda Carvalho – Leituras sobre nascer sem dor e escrever como um ato amoroso.

Mediação: Nilton César

11h00 – CONVERSA BOA SOBRE OUTROS FILHOS, OS LIVROS!

Olivia Santana e o livro Mulher Preta na Política

Lorena Ribeiro com os livros "Amuleto e O divertido Glossário de Jana"

Anajara Tavares e o livro "Unguento"

Jocevaldo Santiago com o livro "Práticas de Leitura com Literatura Negra

Mediação Neuma Nascimento

Local: Câmara de Vereadores

14h ATIVIDADES LITERÁRIAS

Estações (Stands relacionados aos segmentos e modalidades de ensino) A Escola na FLIPASSÉ – Pça General Raimundo Barbosa

Lançamentos, sessão de autógrafos, bate-papo com autor(as), Celina Bezerra (Educação Inclusiva) Carla de Jesus e Mano Gavazza (Educação Infantil) Emile Lima (Anos Iniciais), Luh Poesia (Anos Finais). Lívia Passos, artista visual com uma oficina sobre autoconhecimento e a cordelista Carol Miranda (EJAI). Contação de história, leitura mediada, apresentações literárias dos estudantes.

Biblioteca Móvel de Extensão (BIBEX) - uma biblioteca pública integrada ao Sistema de Bibliotecas Públicas da Fundação Pedro Calmon – Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, junto com o projeto Leia e Leve

14h00 - CONVERSA BOA

Fernando Dias – Terapeuta integrativo e Prof. de hipnose sobre Hipnose e controle de ansiedade para estudantes: concepções e vivências práticas

Padre José André conversando sobre o livro Jornada Evolutiva

Mediadoras: Cristina Cerqueira e Inês Brito (SEDUC)

Local: Casa da Cultura

E toda criançada na Câmara de Vereadores, às 16h00, com o cordelista Antônio Barreto.

ATIVIDADES LITERÁRIAS

14h00 Oficinas para estudantes – Anos Finais e Ensino Médio e profissionais da educação. A Flipassé caminha em parceria com a Uneb/Alagoinhas para redimensionar modos de ver e conceber o universo da leitura, das artes e da produção de saberes.

15h

Lançamentos de livros

Luiz Rei: história ilustrada do Rei do Baião, de Jacqueline Meire.

Que seja mais com a poeta Renata Lima

Na Calada da Noite, de José Sérgio Batista

Eu não gosto de histórias, de Carla Chastinet

Antônio da Luz, de Lucianna Ávila

Cordéis livres com a cordelista Carol Miranda

A vulva cheia, de Caroline Cruz

Mediado pela escritora e produtora cultural Tati Gonçalves @palavraborboleta