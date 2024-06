MEMÓRIA

Felipe Araújo faz homenagem para o irmão Cristiano em show na Bahia

Esse ano, completam-se nove anos da morte do cantor sertanejo

O sertanejo Felipe Araújo fez uma homenagem ao irmão, Cristiano Araújo, durante um show em Ipupiara, no interior da Bahia. O vídeo com a cena foi publicado pelo pai dos dois, João Reis Araújo, na noite de domingo (23). “Data muito triste para todos nós”, escreveu ele na legenda - nesta segunda (24), completam-se dez anos da morte de Cristiano e da namorada, Allana Moraes.

Durante o show, Felipe exibiu um telão com Cristiano cantando o sucesso "Você Mudou".

Cristiano, 29 anos, e Allana morreram um acidente de carro na BR-153, no São João de 2015. Eles voltavam de um show em Itumbiara, em Goiás, quando o carro saiu da pista e capotou. Também estavam no carro o motorista Ronaldo Miranda Ribeiro e o empresário Vitor Leonardo, que sobreviveram ao acidente. Allana morreu ainda no local e Cristiano foi socorrido, mas não resistiu.