Fernanda Paes Leme expõe relação com Junior Lima na adolescência

Fernanda Paes Leme e Junior Lima. Crédito: Reproduçao

Fernanda Paes Leme, 40, revelou que "deu uns beijos" em Junior Lima, 39, quando eles trabalhavam na série Sandy & Junior, disponível no Globoplay, entre 1999 e 2002. A declaração foi feita durante a participação do músico no podcast Quem pode, Pod, apresentado pela atriz e Giovanna Ewbank.



A declaração aconteceu quando a modelo perguntou se os dois já tinham se relacionado. Junior tentou desviar do assunto, mas sem sucesso.



"Todo mundo dava uns beijinhos na série. A gente ficou na série", entregou Fernanda. "Naquela época, a gente era muito adolescente. A gente deu uns beijinhos", confessou ele no episódio da terça-feira, 21.

Giovanna ainda relembrou que Fernanda se relacionou com Paulinho Vilhena. "Você pegou os que todos queriam", brincou.

"A gente era uma turma, a gente era adolescente. Tudo que fiz pela primeira vez na vida, de certo ou de errado, foi com aquela galera. Em um dia eu ficava com um, no outro eu ficava com outro", completou Fernanda.