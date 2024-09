MEDOS E RECEIOS

Fernanda Paes Leme revela ter receio de confiar no marido para cuidar da filha

Atriz contou situação durante conversa na Saia Justa

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 10:08

Fernanda Paes Leme e família Crédito: Redes sociais

A atriz Fernanda Paes Leme contou que, assim como várias mães, ela também tem sentido dificuldade para delegar algumas funções para o marido, Victor Sampaio, em relação aos cuidados da bebê, a pequena Pilar.

Em conversa ao programa Saia Justa, a artista disse que não conseguia sair de perto da filha quando o marido se oferecia para trocar as fraldas da menina, e até ficou insegura ao aceitar um trabalho no Rock in Rio por medo de ficar muito longe da primogênita.

No começo pós-parto, ela teve dificuldade para confiar no marido devido aos erros que ele cometia nas funções dos cuidados. "Eu ficava: 'vai trocar uma fralda'. Aí vem aquele momento em que demora meia hora para trocar uma fralda, e a criança fica chorando. Eu ficava do lado, no cômodo do lado. Pensando: 'deixa ele ser pai', isso eu tenho que aprender. Se a gente não fizer isso, como vai fazer?", disse.

Fernanda aproveitou para explicar que teve a rede de apoio da família e, claro, do pai da menina, conseguindo relaxar mais um pouco e deixando o marido fazer o papel de pai. "Se eu fizer tudo, eu só vou ficar cansada. Eu não vou ganhar um troféu de melhor mãe. Eu acho que é importante deixar o pai ser pai, do jeito dele".

Por fim, a apresentadora voltou ao tema do Rock in Rio e contou que conseguiu se divertir bastante com as funções de mãe e pai sendo delegadas de forma correta, além de ter trabalho de forma organizada.