PAGODE

Ferrugem escolhe Bahia para estrear nova turnê em abril

Ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (14)

Publicado em 13 de março de 2024 às 16:01

Ferrugem em tour Crédito: Divulgação

O cantor Ferrugem está pronto para levar mais uma super turnê para o Brasil. Com estreia no dia 20 de abril, na Bahia, o artista carioca vai celebrar uma década de carreira e promete entregar no palco os seus maiores sucessos. O evento acontecerá no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, e contará também com show de CBX Samba Club.

O ponto de partida da turnê "Ferrugem 10 anos" foi a gravação do DVD comemorativo, em janeiro, na Vibra São Paulo. Além de celebrar a data especial, o show também teve participações especiais de grandes artistas como Péricles, Mumuzinho, Sorriso Maroto, Menos É Mais, Kamisa 10, Turma do Pagode e Mari Fernandez. O lançamento oficial do audiovisual está marcado para o dia 18 de abril.

A escolha de Ferrugem para a estreia na Bahia da turnê se deu devido à sua forte ligação com os baianos. “Sempre é uma emoção estar entre os baianos. A Bahia é um lugar que respira paixão pelo pagode e amor pelo samba. É um estado que tem uma alegria única e que eu não poderia deixar de trazer essa turnê para esse povo que sempre me recebeu com tanto carinho. Estar aqui é sempre especial e comemorar 10 anos de sucesso ao lado deles será ainda mais, pois eles fazem parte da minha história”, disse o cantor.

Os ingressos para o evento iniciam as vendas na próxima quinta-feira (14) e contará com quatro setores: arena, frontvip, camarote e lounge. A compra poderá ser feita através do site Bora Tickets ou na loja Bora no 2º do Shopping da Bahia.

Serviço

Ferrugem 10 anos

Onde: Armazém Convention, Lauro de Freitas

Quando: 20 de abril, a partir das 20h

Atrações: Ferrugem | CBX Samba Club