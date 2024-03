ALÔ ALÔ

Ivete Sangalo fará show em Praia do Forte para celebrar Dia dos Namorados

Cantora baiana Ivete Sangalo fará show em junho no Tivoli Ecoresort

Publicado em 13 de março de 2024 às 05:00

Ivete Sangalo Crédito: Rafa Mattei

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte promoverá no dia 7 de junho um show de Ivete Sangalo exclusivamente para os hóspedes. A cantora tem uma carreira de 30 anos, mais de 300 canções e 150 prêmios nacionais e internacionais.

No dia seguinte à apresentação, os casais hospedados poderão desfrutar de um piquenique durante a tarde e um Candlelight Dinner, jantar realizado em um bangalô privativo. Os valores são especiais para o pacote com três noites de hospedagem e estão disponíveis para consulta no telefone (71) 3676-4000. O evento deve reunir empresários, executivos e habitués do vilarejo baiano.

Destaque internacional

A DJ Clara Cady, conhecida como DJ Cady, levou um toque baiano para um dos maiores eventos de inovação do mundo. Ela, que também é cantora, se apresentou anteontem no espaço da Casa São Paulo, durante o South by Southwest (SXSW), em Austin. Antes, passou por Nova York, onde tocou no Eden Gallery e no Soho Grand Club Room.

Ariele Barreto Crédito: divulgação

Destaque da semana

Natural de Juazeiro, na Bahia, Ariele Barreto começou a fazer sobremesas quando precisou se afastar da profissão na área de Recursos Humanos para dar mais atenção ao filho Davi, diagnosticado com autismo. Foi o próprio Davi, inclusive, quem sinalizou à mãe que ela tinha uma oportunidade na mão. “Mamãe, o seu brigadeiro é o melhor do mundo”, dizia o menino, aos 5 anos. Com a confiança do filho, ela passou a fazer cursos e especializações na área, com foco na culinária francesa. Em 2015, começou a produzir doces em casa e, em pouco tempo, precisou contratar funcionárias nos fins de semana para dar conta de encomendas para festas.

Com o sonho na cabeça, Ariele investiu R$ 380 mil para abrir a primeira loja da Love for Sweet, em 2020, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. De lá para cá, o negócio não parou de crescer. Atualmente, a rede conta com 3 unidades e fatura cerca de R$ 1,8 milhão por ano. Com isso, Ariele espera expandir através de franquias e chegar a 20 lojas este ano, 5 delas ainda em março e duas dela fora de São Paulo. Perguntada se Salvador está na mira, é enfática: “Estive na cidade em janeiro e voltarei em julho para negócios. Aguardem que teremos novidades”.

Flora e Gilberto Gil Crédito: Manuel Sá

Projeto especial

Gilberto Gil deve se despedir das turnês em 2025. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, Flora Gil, esposa e empresária do cantor, contou os planos do músico. “2024 será um ano mais tranquilo para Gil em termos de shows e viagens nas cidades brasileiras. Ele cumprirá apenas a agenda assumida anteriormente”, explicou Flora. “Gil ficará mais recolhido para um projeto de ‘despedida de tours’, que deve acontecer em 2025. Aguardem porque será um lindo projeto”, anunciou.

Giro de fotos

A Bo.bô recebeu clientes e parceiras para comemorar a reabertura da loja da capital baiana, localizada no Shopping Barra, durante almoço, ontem, no Horto Florestal. O encontro, que teve como anfitriãs a arquiteta Isabela Dantas e sua filha, a influenciadora digital Nicole Dantas, além de Fátima Stryjer, diretora criativa da marca, também celebrou o lançamento da coleção La Lune. Renata de Magalhães Correia, Mariana Magalhães, Luciana Stern, Carol Prado, Michelle Prado, Camile Souto, Vanessa Magalhães, Andrea Mendonça e Helena Degasperi foram algumas das convidadas que estiveram por lá.