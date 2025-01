MÚSICA

Festa da independência de Itaparica ganha mais dois dias de shows

Atrações incluem cantor Pablo e as bandas La Fúria, Jammil e Adão Negro

Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 09:29

Pablo Crédito: Reprodução

A celebração pela Independência de Itaparica ganhou mais dois dias de shows, com novas atrações musicais como o cantor Pablo e as bandas La Fúria, Jammil e Adão Negro. A programação artística segue até o dia 11 de janeiro com outras atrações já confirmadas, como Carlinhos Brown, Maiara & Maraisa e Igor Kannário. Além da música, a comemoração conta com momentos cívicos.

Os cinco dias de shows acontecerão no palco montado no Campo Formoso, no Centro Histórico de Itaparica, a partir das 22h. Na segunda noite (8), o arrocha do cantor Pablo promete levar muito romantismo para o público. A noite contará também com as apresentações do cantor Petty e das bandas Atitude 67 e Simples e Natural.

Quem abre a programação do dia 9 é o grupo de arrocha Toque Dez, seguido do cantor de pagode Igor Kannário. A noite conta também com as apresentações do cantor Isaque Gomes e da banda Clarevidência.

A quarta noite de shows (sexta-feira) será iniciada com a apresentação de Cauanzinho. Em seguida, o cantor e compositor Carlinhos Brown agita Itaparica com todo o seu axé contagiante. A noite será encerrada pelo cantor pernambucano Henry Freitas.

No último dia de comemorações (11), as bandas Novo Assunto e Di Propósito serão as primeiras a se apresentarem no palco. A grande atração será a dupla Maiara & Maraisa, que encerra a noite de shows.

SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E CÍVICA

7 de Janeiro

5h – Alvorada

Local: Forte São Lourenço

7h- Hasteamento da Bandeira

Local: Forte São Lourenço

8h- Missa em agradecimento a Nossa Senhora da Piedade

Local: Igreja Matriz

16h - Saída com Cortejo

Local: Sede Largo Senhor do Bonfim

16h30- Puxada do Carro com Caboclo

Local: Fonte da Bica – Ruas do Centro Histórico

17h30 - Te Deum

Local: Igreja Matriz

19h – Auto “Roubada da Rainha”

Local: Aldeia Campo Formoso

8 de Janeiro

19h- Auto “Roubada da Rainha”

Local: Aldeia Campo Formoso

9 de Janeiro

19h Auto “Roubada da Rainha”

Local: Aldeia Campo Formoso

20h30 – Discurso do prefeito

Local: Praça do Campo Formoso

21h Guardada

Local: Campo Formoso – Ruas do Centro Histórico

PROGRAMAÇÃO MUSICAL (Atrações já confirmadas)

7 de Janeiro (Terça-feira) – A partir das 22h

La Fúria

Jammil

Adão Negro

8 de Janeiro (Quarta-feira) – A partir das 22h

Petty

Atitude 67

Pablo

Simples e Natural

9 de Janeiro (Quinta-feira) - A partir das 22h

Toque Dez

Igor Kannário

Isaque Gomes

Clarevidência

10 de Janeiro (Sexta-feira) – A partir das 22h

Cauanzinho

Carlinhos Brow

Henry Freitas

11 de Janeiro (Sábado) – A partir das 22h

Novo Assunto

Di Proposito