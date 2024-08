5ª EDIÇÃO

Festa de San Gennaro anuncia edição 2024 com restaurantes italianos e atrações culturais no Rio Vermelho

Confira data e horário do evento soteropolitano

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 15:18

Festa de San Gennaro Crédito: Divulgação/Grupo Pasta em Casa

A 5ª edição da Festa de San Gennaro já tem data marcada para acontecer: dia 21 de setembro, véspera da Maratona Salvador, das 10h às 22h, movimentando o entorno da Rua Professora Almerinda Dultra, no bairro do Rio Vermelho, onde fica restaurantes como o Pasta em Casa, à frente do disputado projeto.

Por mais um ano, o evento faz parte das ações em torno do Festival da Primavera. Desta vez, além da programação musical e gastronômica, celebrando principalmente os sabores da Itália, a festa terá a participação de um convidado especial, o estilista mineiro Ronaldo Fraga, que assina todo o conceito visual do evento.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, o designer antecipou alguns detalhes da sua colaboração especial com o evento:

“Estou muito honrado com o convite para criar a memória gráfica desta edição da Festa de San Gennaro. A ideia partiu do conceito de aproximação dos santos: o San Gennaro, que no Brasil seria o São Januário, será representado com traços baianos. Busquei referências nos desenhos de cordel e nas xilogravuras nordestinas para transmitir uma imagem que vá além do tradicional verde e vermelho (do santo italiano) para termos um santo mais brasileiro, mais baiano”, explicou o designer, que já foi selecionado pelo Design Museum de Londres como um dos estilistas mais inovadores do mundo, ao lado de nomes como Miuccia Prada.