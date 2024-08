FELICIDADE

Filhas gêmeas de Ivete Sangalo dão show de carisma enquanto pescam com o pai Daniel Cady

Os três fizeram a festa no pier do Morada dos Cardeais

As pequenas Helena e Marina, filhas gêmeas de Ivete Sangalo e Daniel Cady, foram pescar com o pai em Salvador. Um vídeo mostrando o momento familiar foi compartilhado nas redes do nutricionista, que se derreteu com as “melhores pescadoras da Bahia”.