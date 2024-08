EVENTO

Daniela Mercury é atração confirmada no audiovisual da Banda Mel gravado na Concha Acústica

A cantora Daniela Mercury, considerada a rainha do Axé Music, é a primeira participação especial confirmada na gravação do audiovisual da Banda Mel. O show que celebra os 40 anos anos de carreira do grupo será no dia 13 de setembro, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. Os ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla e na bilheteria do TCA.