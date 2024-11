GLAMOUR EM ALTA

Festas de fim de ano pedem uma maquiagem mais sofisticada e com toque criativo

Make pode ser o elemento central do seu visú



Paula Magalhães

Helenildo Amaral

Publicado em 10 de novembro de 2024 às 16:00

Que tal começar a pensar na make antes de decidir o look? Crédito: Danilo Apoena

Encontros com os amigos, confraternizações do trabalho, celebrações com a família... Quando dezembro se aproxima, começa todo o planejamento dos rituais sociais do fim do ano. É corrido, mas não deixa de ser divertido. Esse é um período que rende muitas memórias alegres e divertidas. Por isso, vale investir em produções bacanas e não descuidar a maquiagem, ela pode ser o elemento central do seu visú.

Que tal começar a pensar na make antes de decidir o look? A partir dela, você vai determinando as cores e detalhes das peças que vai vestir. Pode ser uma ajuda e tanto para injetar uma bossa no seu repertório fashion.

O maquiador Marcos Costa preparou três ideias glamourosas para tirar a sua make do lugar comum. Os tons de vinho, bronze e marrom são as cores destacadas por ele como as melhores para trazer a sofisticação e elegância que esse momento pede. Vamos conferir as ideias desse expert!

Bocão

A primeira proposta é destacar a boca e trazer uma estética solar para ela. ”Contorne os lábios com um batom marrom/vinho criando um degradê. Depois, pincele o centro com um dourado metalizado", explica Marcos. O impacto é garantido, perfeito para combinar com um look de paetês.

Make com bocão Crédito: Danilo Apoena

Certeiro

O delineado é um super aliado para criar um olhar que se destaca. “Faça o traço rente aos cílios superiores e, nos lábios, sugiro um batom marrom avermelhado. Nas maçãs, um toque de blush bronze já é o suficiente para arrasar!", comenta o maquiador.

Make com delineado certeiro Crédito: Danilo Apoena

Fashionista

Essa ideia é para quem ama moda e quer ousar. Marcos usa uma sombra em pó azul céu para fazer uma forma de escama de peixe, deixando a make com um ar vanguardista. “Esfume em toda a pálpebra superior e, depois, aplique uma leve camada de máscara preta. Nas sobrancelhas, usei uma caneta que deixa o efeito natural. Nos lábios, o batom marrom é um ótimo complemento para o visual", detalha o expert.

Make fashionista Crédito: Danilo Apoena