Festival Bon Odori de Cultura Japonesa inicia venda de ingressos

O XV Festival da Cultura Japonesa de Salvador, que acontece entre os dias 25 e 27 de agosto, iniciou as vendas de ingressos. Em 2023, o evento celebra a 30ª edição e será novamente no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, em Salvador.



Os ingressos, ainda no primeiro lote entre 12 e 31 de julho, estão custando entre R$ 10 (sexta-feira) e R$ 15 (sábado e domingo). Os preços são válidos para os lotes antecipados.



Para o segundo lote, que começam a ser vendidos de 1 a 22 de agosto, os preços variam entre R$ 15 (sexta-feira) e R$ 20 (sábado e domingo). A partir do dia 23 de agosto, os ingressos do tipo "inteira" poderão ser adquiridos pelo valor original, sem desconto. Os preços serão de R$ 20 (sexta-feira) a R$ 30 (sábado e domingo).