Festival Cinderela Baiana ocupa Sala Walter da Silveira

Evento gratuito, que acontece de sexta (16) a domingo (18), valoriza o criador independente

Da Redação

Publicado em 16 de agosto de 2024 às 07:00

Edvana Carvalho está no elenco do festival Cinderela Baiana Crédito: divulgação

Não tem sapatinho de cristal, mas é com premiações em 12 categorias inusitadas que o I Festival Cinderela Baiano convida o público para prestigiar 23 obras do cinema autoral independente da Bahia neste final de semana, desta sexta (16) a domingo (18), a partir das 14h, na Sala Walter da Silveira. Além da exibição gratuita dos filmes, uma palestra sobre Cinefilia, Crítica e a Criação dos Cineclubes na Bahia, oficinas e interações com diretores e cineastas também fazem parte da programação.

No primeiro dia, o público poderá mergulhar no universo de 18 curta-metragens transmitidos ao longo de três sessões: Delirante Fantástico (14h), Bateu Uma Onda Forte (16h30) e Rainha do Drama (19h). Ainda na sexta, acontece a palestra Um Grande Filme, Ainda Não Assisti com o professor e crítico de cinema Lucas Ravazzano, às 16h30, e a oficina de processos criativos e direção Cinema Não É Conto De Fadas, Mas Tem Seus Encantos!, com Dayse Porto às 17h40.

No sábado (17), mais seis curtas vão aparecer no telão durante a sessão Meu Doce Caos, a partir das 14h, e o longa Receba será exibido às 16h30. Em seguida, tem bate-papo com o diretor Rodrigo Luna e a produtora executiva Flávia Santana. A partir das 15h, haverá a oficina E Aí, Cadê a Grana!?, com Henrique Filho e Edson Bastos, falando sobre a possibilidade de realizar projetos cinematográficos mesmo com baixo orçamento.

Domingo (18) é o dia dedicado à entrega do Troféu Cinderela Baiana para os 12 filmes vencedores de cada categoria, com apresentação de Matheus Araponga, Thiago Almasy e Laize Ricarte. Com base em criatividade, humor e originalidade, neste concurso peculiar tem lugar até para o Melhor Filme Que Ninguém Entendeu Nada e o Melhor Figurante. A ideia é valorizar o cinema amador baiano, ampliando o espaço para criadores independentes.