Festival de cultura pop, Anipólitan inicia venda de ingressos da sua edição especial de 20 anos

Anipolitan celebra 20 anos. Crédito: Divulgação

O festival de cultura pop Anipólitan, um dos maiores do gênero na Bahia, está com ingressos à venda para a edição de vinte anos do evento, que acontecerá nos dias 16 e 17 de dezembro de 2023 no campus Paralela do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge).



Os valores dos acessos são de R$ 52 (inteira) e R$ 26 (meia), além de ingressos solidários, no valor de R$ 40, mediante a entrega de 1kg de alimento obrigatório (exceto sal). A compra pode ser feita no site oficial ou Sympla.

O Anipólitan comemora 20 anos e vai oferecer mais de 30 atividades simultâneas com variadas temáticas e para diferentes públicos. A organização espera receber cerca de 10 mil pessoas nos dois dias de evento.

Destacam-se na programação: o Palco Tomodachi, que será comandado pelo Tácio Schaeppi (narrador da Riot) e trará os dubladores Carol Crespo (que faz a voz de Daenerys Targaryen, da série Game Of Thrones e de Derieri, do anime Nanatsu No Taizai) e Francisco Júnior (que interpreta a voz de Aquaman, Falcão e Capitão América).

O Anipólitan contará ainda com a presença de Dj Belle, a 2ª DJ negra formada na cena de hip hop de Salvador, ministrando uma oficina de discotecagem; de João Jedi, criador, apresentador e roteirista do Canal @diariorebeldesw no YouTube; de @ovicaat, apresentadora e podcaster.

Haverá, ainda, shows e apresentações de Anbu de Elite, Blue Fênix, Sumairu, Random Play Dance, Random Play Dance, Kiddo, Baka Sentai, Carol Crespo, Concurso Cosplay, Midorii Kido, Murangoo Baiano e muito mais. Também integram a programação os palcos Ani e Yìshù - Artist's Alley, um espaço destinado a artistas, ilustradores e quadrinistas, que apresentam seus trabalhos para o público visitante do evento.

O Anipolitan contará ainda com espaços temáticos para oficinas e jogos, presenças de cosplayers nacionais como Gabi Buenavista, Larissa Cartney e Patti Maionese, além do AniBaby e AniKids, ambientes dedicados e adaptados aos bebês e crianças de zero a sete anos, com divertidas atividades pedagógicas e educacionais, elaboradas especialmente para esta faixa etária, apresentando a temática do festival e integrando toda a família.

Haverá ainda espaço para feiras expositivas, espaços e desafios interativos, ateliê de origami, arena de games e competições, espaços temáticos e venda de fanart e fanfics. A lista completa de atividades e programação pode ser acessada em www.anipolitan.com.br.

ANIPÓLITAN 2023 - Edição 20 anos

Data do evento: Sábado e domingo, 16 e 17 de dezembro de 2023, das 10h às 20h

Endereço: Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge): Av. Luís Viana, 6775 – Paralela, Salvador – BA.

Ingressos: Disponíveis em http://www.anipolitan.com.br