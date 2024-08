Encontro marcado em Vitória da Conquista

Festival de Inverno Bahia 2024 começa dia 23 e se consolida como maior evento do gênero no interior nordestino

O FIB tem em sua programação nomes como Nando Reis e Anavitória, Maiara e Maraísa e Ana Castela

Luiza Gonçalves

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 05:00

Festival de Inverno Bahia 2024 começa dia 23 e se consolida como maior evento do gênero no interior nordestino Crédito: Divulgação

Consolidado no calendário dos festivais nordestinos há mais de 15 anos, o Festival de Inverno Bahia (FIB) chega à sua 18ª edição nos dias 23, 24 e 25 de agosto no Parque de Exposições de Vitória da Conquista, sudoeste baiano. No line-up deste ano são mais de 36 horas de música unindo pop, pagode, sertanejo e samba nos palcos do evento que é considerado uma referência quando o assunto é levar música e diversão para além da capital do estado.

“O FIB é hoje o maior festival no interior do Nordeste. Isso é fruto de muito trabalho e curadoria, para que sempre estejamos refletindo o que o nosso público quer ouvir. As pessoas da região tem uma identificação muito forte com o festival. Muito além de frequentadores, as pessoas são entusiastas e nos ajudam muito a manter este protagonismo”, afirma Bruno Portela, head da Bahia Eventos, responsável pelo FIB 2024.

Muito mais que música

Para quem não conhece o festival, esta edição pode ser uma ótima oportunidade para curtir o friozinho de Vitória da Conquista em meio a uma experiência musical imersiva, sob o mote que orienta o FIB este ano, Muito Mais que Música. “Um evento deste tipo traz para o público muita coisa além da música. São experiências, mescla de ritmos, ativações, envolvimento de um ecossistema em torno da festa”, defende Portela. No FIB 2024, ativações dos patrocinadores e parceiros estarão espalhadas por todo o Parque Teopompo de Almeida e vão entreter o público ao longo das três noites.

Portela destaca ainda importância econômica da realização do evento ao longo dos últimos 18 anos, aumentando a receita da cidade e confirmando o destino como de grande atividade turística. “Estudos mostram que na semana do evento há um incremento direto de 20% na economia, 40% de aumento no faturamento de bares e restaurantes e 100% de ocupação da rede hoteleira, fora os serviços agregados”, pontua.

Programação

O FIB 24 contará com o Palco Principal e Arena da Música by Coca-Cola Food Fest, que prioriza os artistas baianos. Na noite de abertura (23), duas turnês que têm rodado o Brasil chegam a Vitória da Conquista: a parceria entre Nando Reis e o duo Anavitória e o show SPC Acústico 2 - O Último Encontro, que marca a despedida de Alexandre Pires da banda. Na mesma noite, Xand Avião se apresenta no FIB com todo o seu forró. Na Arena Música, os shows são de Haeckel França, Samba do Lu, DJ Felipe Poeta e Fred Sampaio.

No sábado (24), o Palco Principal recebe o pagode do Menos é Mais, o pop rock de Samuel Rosa, a energia da banda Filhos de Jorge e o sertanejo da dupla Maiara e Maraísa. Na Arena apresentam-se Essencial Hit, Jeane Lopes, Forró Temperado, Jô Almeida e O Kannalha.

A programação do FIB encerra no domingo (25), com shows de Jão, Seu Jorge e Ana Castela, no Palco Principal; e Pedro Pondé, Jeanne Lima, Du Nosso Jeito e Rony Barbosa na Arena da Música.

SERVIÇO - Festival de Intervalo Bahia I Dias 23, 24 e 25 de agosto no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, Vitória da Conquista I Ingressos: R$ 212 / 106 (arena), R$ 310 (camarote), R$ 567 / 284 (três dias arena) e R$ 810 (três dias camarote)

Atrações:

23/08 (sexta-feira)

Nando Reis e Anavitória

Xand Avião

SPC

24/08 (sábado)

Filhos de Jorge

Maiara e Maraísa

Menos é Mais

Samuel Rosa

25/08 (domingo)

Ana Castela

Jão