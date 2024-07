MÚSICA

Festival de Inverno Bahia lança promoção relâmpago pelo Dia do Amigo

Quem for curtir o Festival de Inverno Bahia mas ainda não tem ingresso pode aproveitar uma promoção especial neste sábado (20), quando se comemora o Dia do Amigo. O FIB 2024 lançou uma ação relâmpago especial para a data, oferecendo 50% de desconto na compra de dois ingressos da Arena inteira ou Passaporte Arena inteira.

O Festival de Inverno Bahia acontece entre os dias 23 e 25 de agosto. No primeiro dia (sexta-feira), se apresentam Nando Reis e Anavitória, SPC e Xand Avião. No sábado (24), as atrações são Menos é Mais, Samuel Rosa, Filhos de Jorge e Maiara e Maraísa. Domingo (25), terceiro e último dia do festival, Ana Castela, Jão e Seu Jorge assumem a programação.