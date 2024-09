VEJA PROGRAMAÇÃO

Festival de Rock tem Armandinho, Eric Assmar e tributo a Metallica

O Rock Real Festival, que acontece na AABB Piatã, reúne os amantes do rock entre os dias 27, 28 e 29 de setembro, em Salvador.

O evento, organizado pela DuCA 30 Produções, terá apresentação de 26 bandas distribuídos em três dias temáticos: Rock Nacional, Clássicos do Rock e Metal.

O instrumentista Armandinho Macêdo vai se aventurar no universo do rock, acompanhado por Eric Assmar.

O festival terá ainda um tributo especial ao Metallica, feito pela banda Metal Master. A apresentação vai recriar o lendário show que o Metallica realizou, em 1999, com a Orquestra Sinfônica de São Francisco.

As vendas são no Sympla e mais informações podem ser encontradas no www.rockreal.com.br.