Festival Hit Salvador vai reunir os maiores nomes do rap, trap e funk; assinantes do CORREIO têm até 50% de desconto

Evento que está na 3ª edição vai acontecer dia quatro de maio, no Wet Salvador e conta com onze atrações confirmados

Da Redação

Publicado em 1 de maio de 2024 às 12:05

Festival em Salvador Crédito: Divulgação

O Festival Hit retorna para Salvador, em sua 3ª edição. No dia 4 de maio, o Wet Salvador será cenário para o evento que é a celebração da mistura dos ritmos mais alternativos, a exemplo do Trap, Rap e Funk. Com uma grade que promete entregar tudo aos amantes dos gêneros musical e que já foram confirmadas, tais como: Filipe Ret, Matuê, Cabelinho, Veigh, Mc IG, Kayblack, Vulgo Fk, Delacruz, Wiu, Chefin e Italo Melo.

O local será dividido nas seguintes áreas: Arena e Backstage - Classificação 16 anos; e Área Vip / Open Bar - Classificação 18 anos. Para conforto do público, todas as áreas vão contar com sanitários e praças de alimentação. Os ingressos podem ser adquiridos online através da Bilheteria Digital. Assinantes do Clube Correio têm 20% de desconto na compra do ingresso da pista e 50% de desconto na compra do ingresso de backstage.

SERVIÇO:

O que: FESTIVAL HIT 2024

Atrações: Filipe Ret, Matuê, Cabelinho, Veigh, Mc IG, Kayblack, Vulgo Fk, Delacruz, Wiu, Chefin e Italo Melo.

Quando: 04 de maio (sábado), com abertura dos portões às 15h e início dos shows às 16h.

Onde: Wet Salvador (Paralela)

Quanto: Arena: R$70 (individuial); Backstage : R$200 (meia) e R$ 400 (inteira); Área Vip com open bar: R$250 e Lounge Premium: R$400. Assinantes do Clube Correio têm 20% de desconto na compra do ingresso da pista e 50% de desconto na compra do ingresso de backstage.

Classificação (Arena e Backstage): 16 anos

Classificação (Área Vip / Open Bar): 18 anos

Onde comprar:

Vendas On-line: Bilheteria Digital | Ingressos FESTIVAL HIT SALVADOR 2024 e vendas físicas: Balcões de Ingressos dos Shoppings Bahia e Barra, e Parque Shopping; além de vendas sem taxa, somente na Loja New Era, no Salvador Shopping.