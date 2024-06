Filha de 8 meses de Neymar ganha mini Lamborghini elétrica de presente

“Tá feliz com o carro novo”, escreveu o jogador. No post, ele aparece ajudando a bebê a usar o brinquedo novo.

Mavie foi batizada no sábado (8) na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia, interior de São Paulo. O evento contou com a presença de familiares e amigos do jogador de futebol e da influenciadora Bruna Biancardi. No mesmo dia, também foi batizada Marina, afilhada de Bruna e filha de Hanna Carvalho, uma amiga próxima da influenciadora.