TRETA SEM FIM

Oruam defende Neymar em briga com Luana Piovani e festival cancela show

Ele incentivou ataques à Luana Piovani em suas redes sociais

Estadão

Publicado em 7 de junho de 2024 às 10:57

Oruam Crédito: Reprodução/Instagram

A briga entre Luana Piovani e Neymar ganhou mais um desdobramento nesta quinta-feira, 6. O rapper Oruam, que havia saído em defesa do jogador de futebol logo no início da confusão com a atriz, teve o seu show no festival Wehoo cancelado, justamente por conta de seu posicionamento. Ao ficar sabendo da notícia, Luana publicou a nota do evento em seus stories e comemorou o fato: "Wehoo, parabéns! E contem comigo".

Em contraponto, Neymar saiu em defesa do cantor, falando que iria ele mesmo contratá-lo para um show. "Meu mano, está contratado para o show que vou fazer. Tamo junto", escreveu ele em sua conta no X, antigo Twitter. Oruam respondeu ao atleta, agradecendo pela defesa: "Cancelaram meu show em um festival porque falaram que defendi o Neymar. Ele me contratou, obrigado Neymar".

O festival Wehoo, marcado para o dia 12 de outubro deste ano, em Pernambuco, desmarcou o show de Oruam após ele incentivar ataques à Luana Piovani em suas redes sociais, depois da atriz brigar com Neymar por conta da PEC das praias.