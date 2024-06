VALOR DO @

Saiba quem é o influencer que pagou R$ 1,5 milhão para ter perfil divulgado por famosos no Leilão de Neymar

Lucas Tylty arrematou por R$ 1,5 milhão um @ no Stories dos artistas que posaram com ele para a foto

O influenciador Lucas Tylty foi uma das personalidades que participaram do Leilão Beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., na segunda-feira (3), em São Paulo. Ele arrematou por R$ 1,5 milhão um @ no Stories dos artistas que posaram com ele para a foto, incluindo o próprio Neymar, Rafaella Santos, Luciana Gimenez, Patrícia Poeta, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia.