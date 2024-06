FUTEBOL

Neymar fala sobre lesões, Bola de Ouro e retorno ao Santos: 'Nunca deixei de ser protagonista'

Leilão beneficente em prol do Instituto Projeto Neymar Jr., que ocorreu na noite desta segunda

Estadão

Publicado em 4 de junho de 2024 às 10:07

Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

"Mesmo machucado, eu nunca deixei de ser protagonista". Foi assim que Neymar Jr. definiu sua carreira ao longo dos últimos 20 anos em entrevista à Bandsports. Lesionado, o atacante do Al-Hilal está no Brasil para a quarta edição do leilão beneficente em prol do Instituto Projeto Neymar Jr., que ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 3 de junho, na cidade de São Paulo.

Ao lado de inúmeros famosos, o jogador da seleção brasileira desfilou pelo tapete vermelho e falou sobre sua carreira, seu futuro no futebol e até mesmo sobre os candidatos à Bola de Ouro da atual temporada. Apesar de ter só mais um ano de contrato com o Al-Hilal, o brasileiro garante que está focado no time saudita e descarta a possibilidade de retornar ao Santos, clube que o revelou, em 2005.

"Tenho mais um ano de contrato com o Al Hilal. Espero poder fazer uma grande temporada. Fiquei fora essa última. Vamos viver pouco a pouco. Tem muito tempo pela frente. Óbvio que o Santos é o time do meu coração, um dia quero voltar, sim, mas não tem nada planejado na cabeça."

"Meu nome sempre está envolvido em muitas coisas", brincou Neymar ao ser perguntado sobre o seu protagonismo no mundo do futebol. O atacante, alvo de polêmicas recentes ao discutir com a atriz Luana Piovani e o comediante Diogo Defante, lamentou a série de lesões sofridas nos últimos seis anos que, segundo ele, prejudicaram sua carreira e até mesmo lhe tiraram a chance de disputar uma Bola de Ouro.

"Tive um pouco de azar, pois ando me machucando gravemente há seis anos. Essas lesões me prejudicaram", afirmou. "Ficar longe do gramado é muito ruim. Nunca fiquei tanto fora longe, é uma lesão muito grave". Apesar de reconhecer que os machucados minaram as possibilidades de sua carreira, Neymar afirma não se chatear com o ocorrido.

"O futebol não foi injusto comigo, muito pelo contrário. O futebol me deu tudo o que eu tenho hoje. Não tenho nada do que reclamar. A Bola de Ouro é um sonho de todo o jogador, mas não é o máximo de tudo. Só de você ter o respeito das pessoas, já vale a pena."

O brasileiro também lamentou sua ausência na lista de convocados para a Copa América, mas garantiu que confia no time escolhido por Dorival. "É muito ruim ficar fora, obviamente, mas estamos na torcida. Espero que o Brasil possa ganhar. Tem time para isso, jogadores de muita qualidade. Espero que o Dorival faça um grande trabalho com todo mundo. Estarei na torcida."