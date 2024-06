Filha de Bruce Willis é alvo de hater, que usa demência do ator em ataque

A atriz Tallulah Willis, de 30 anos, filha caçula dos atores Bruce Willis e Demi Moore, divorciados desde 2000, expôs um ataque recebido em sua conta no Instagram, na quinta-feira, 6 No comentário um homem diz: "o cérebro dela está mais amassado que o do Bruce", referindo-se à demência frontotemporal do ator, diagnosticada em 2022.