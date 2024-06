Filha de Carla Perez e Xanddy surge com namorada em foto romântica

A jovem é filha da apresentadora e ex-É o Tchan! Carla Perez, de 46, com o cantor Xanddy, 44. A namorada de Camilly, em 2023, ganhou uma homenagem do ex-vocalista do Harmonia do Samba nas redes sociais por seu aniversário.