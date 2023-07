Filha de Elvis morreu por complicações de bariátrica, diz laudo

Lisa Marie Presley morreu no dia 12 de janeiro deste ano. A filha do cantor Elvis Presley sofreu uma parada cardíaca em sua residência, na Califórnia.



Agora, de acordo com o TMZ, a causa da morte de Lisa foi divulgada, seis meses depois.



Lisa Marie Presley morreu devido a obstrução do intestino delgado. A cantora e empresária estava tomando remédios para emagrecer e se recuperava de uma cirurgia plástica.