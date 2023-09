Filha de Flávia Alessandra sofre ataques sobre corpo: 'Baranga e peito caído'

A filha da atriz Flávia Alessandra, a jovem Giulia Costa, de apenas 23 anos, mostrou que a internet é bastante cruel para quem não está nos padrões corporais. Em um vídeo, a filha da atriz, que se formou em cinema em 2022, conseguiu juntar vários comentários de seguidores e internautas sobre o seu corpo. Ela, que não segue os padrões das outras meninas, com barriga chapada, peitos pequenos, glúteos definidos, sentiu na própria pele o preconceito.

Entre os xingamentos que recebe diariamente em seu perfil no Instagram, Giulia é chamada de "baranga", peito caído", "gorda", "infantil", "desengonçada", entre outras palavras depreciativas sobre sua aparência.

A mãe de Giulia se pronunciou no vídeo em que a filha publicou na rede social: "Se ainda hoje eu pudesse te proteger de todos os males… te amo infinito".

Na legenda do vídeo editado pela jovem, Giulia mostrou que ainda dói ler todos os comentários, mas ainda é possível refletir que o que as pessoas falam da outra, diz muito mais sobre elas do que a própria Giulia.