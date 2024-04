FÉRIAS

Filha de Neymar toma 1º banho de mar com a mãe, Bruna Biancardi, em Trancoso

O momento aconteceu em uma praia de Trancoso, no Sul da Bahia, onde ela está com as amigas para celebrar seu aniversário

Publicado em 18 de abril de 2024 às 19:46

Story de Bruna Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo e influenciadora Bruna Biancardi, 30 anos, compartilhou nas redes sociais na quarta-feira (17), o primeiro banho de mar da filha, Mavie, de seis meses, fruto da relação com o jogador Neymar. O momento aconteceu em uma praia de Trancoso, no Sul da Bahia, onde ela está com as amigas para celebrar seu aniversário.

A influenciadora compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram em que apareceu dentro do mar com a filha no colo. “Primeira vez da Mavie no mar”, legendou ela na publicação com um emoji de coração. Em outro momento, mãe e filha aparecem tirando um cochilo na praia.

Story de Bruna Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna também postou fotos do dia de praia em Porto Seguro com a bebê, que estava com um biquíni rosa de crochê.

Um dia após comemorar o aniversário de 30 anos, ela postou algumas fotos tiradas na festa. Nos cliques, a influenciadora estava com a filha no colo, Mavie, e se declarou à menina. “O meu melhor presente é você.”

Comemoração em viagem

A influenciadora viajou para a praia para comemorar o aniversário ao lado de amigas. Durante o dia, elas curtiram o mar e a piscina e, pela noite, a modelo ganhou uma pequena festa para celebrar mais um ano de vida.

No dia do aniversário, ela também ganhou uma homenagem de Neymar, com quem terminou o relacionamento em novembro do ano passado. O jogador de futebol fez uma publicação para parabenizar Bruna e também enviou flores para a mãe da filha dele.