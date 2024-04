EX-CASAL

Bruna Biancardi volta a seguir Neymar após declaração do jogador: 'Mulher maravilhosa'

"Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos. Você é incrível. Parabéns, linda", afirmou na legenda de uma publicação com fotos de Bruna e de Mavie, filha do ex-casal. Bruna comentou que, depois das palavras, voltaria a seguir o jogador.

A influencer parou de seguir o ex no ano passado, quando ele admitiu uma traição, com a modelo Fernanda Campos. Agora Bruna e Neymar seguem apenas como amigos. Recentemente ele publicou um vídeo nos stories pedindo para ex voltar a segui-lo nas redes sociais.